Quatro meses após vendaval, recursos federais para São Francisco de Paula são insuficientes

Falta de recursos 12/07/2017 | 14h01 Atualizada em

Quatro meses após o vendaval que atingiu o município de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, os recursos repassados pelo Governo Federal são insuficientes para concluir obras de uma escola e até mesmo para recompor a iluminação pública. Foram R$ 178 mil repassados até agora, e o prejuízo estimado pela prefeitura foi de R$ 6 milhões. O temporal do dia 12 de março danificou cerca de 500 casas e atingiu prédios públicos. O valor foi enviado ao município no mês de junho, três meses depois dos estragos. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Embaixatriz da Festa da Uva de 2010 morre aos 35 anos em Caxias do Sul

Cerca de 20% dos desempregados em Caxias são jovens que buscam o primeiro emprego

Prefeitura de Caxias do Sul muda a relação com a Câmara dos Vereadores

Um dos prédios atingidos foi a escola Presidente Castelo Branco, a maior do município. Os cerca de 500 alunos da escola passaram ter aulas em um prédio da assistência social, o Centro Integrado Social, que não vinha sendo utilizado. No passado, o prédio abrigou as instalações da antiga Febem.

Para não ter que esperar para iniciar a reforma na escola, o município começou os trabalhos com uma verba da Câmara de Vereadores. Com o dinheiro enviado pela União, a prefeitura deverá pedir para utilizar o recurso da Câmara em outra frente. O município reformou o telhado da escola, a forração, e trocou vidros e janelas. Conforme o prefeito Marcos Aguzzoli, a previsão é que, com isso, os alunos possam retornar à escola após o recesso do meio do ano.

As reformas na escola estão mais de 70% concluídas. No entanto, ainda faltam recursos para reconstrução do refeitório, da cozinha e da quadra de esportes. Também não há previsão de recursos para reconstrução de 35 casas destruídas pelo vendaval.

Já com relação à iluminação do município, falta a recolocação de 60 a 70 postes. O recurso necessário é de cerca de R$ 70 mil. O valor enviado pelo Ministério da Integração corresponde a R$ 34 mil. O restante terá que ser pago pelo município. A prefeitura também vai pedir à Câmara de Vereadores o valor que falta.