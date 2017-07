Quartel de bombeiros da zona norte de Caxias passará por reforma antes da reabertura 

Reforma 20/07/2017 | 14h43

O quartel do Corpo de Bombeiros da zona norte de Caxias do Sul será reaberto somente após passar por reforma. O imóvel está desativado desde o ano passado devido à baixa de efetivo. O problema também atingiu as unidades dos bairros Cruzeiro e Desvio Rizzo, mas desde maio as operações foram retomadas devido à chegada de novos soldados. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o comandante do 5º Comando Regional de Bombeiros (5º CRB), coronel Cleber Valinodo Pereira, o mobiliário do quartel da zona norte foi retirado para evitar prejuízos após um ato de vandalismo. A medida ocorreu porque o imóvel era o que estava fechado por mais tempo. Com a reforma, além da reposição do mobiliário, estão previstos a construção de uma sala de instruções, de um canil e o fechamento da área para os caminhões.



Conforme Valinodo, o projeto já foi aprovado pela prefeitura de Caxias do Sul e as obras estão previstas para começar até o fim do ano. O investimento será realizado com recursos do 5º CRB e do Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom), alimentado por meio da cobrança e taxas de vistoria. O valor, porém, não está definido.



Os demais quarteis dos bombeiros também devem passar por reformas no futuro. No entanto, segundo Valinodo, eles podem funcionar porque estão em melhores condições, já que ficaram desativados por menos tempo.