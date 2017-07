Quarta-feira terá tempo firme na Serra Gaúcha

Previsão 04/07/2017 | 16h00 Atualizada em

Na quarta-feira, o tempo permanece firme e apenas com variação de nuvens no Rio Grande do Sul. As temperaturas, tanto da manhã quanto da tarde, sobem um pouco mais em relação ao dia anterior e o frio vai perdendo força, portanto não há previsão de geada para nenhuma área do Rio Grande do Sul.

Na Serra Gaúcho, o tempo será firme durante todo o dia. As temperaturas máximas passarão fácil dos 20°C no período da tarde. No entanto, ao amanhecer os termômetros registrarão números bem menores.

Previsão de outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 23°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 20°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 22°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 21°C

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 21°C

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 18°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 22°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 20°C