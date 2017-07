Quarta-feira terá tempo firme e temperaturas elevadas na Serra Gaúcha

Previsão 11/07/2017 | 18h37 Atualizada em

Na quarta-feira, as condições para chuva diminuem e ocorrem apenas pancadas isoladas no extremo sul Gaúcho. Nas demais áreas do estado, como na Serra Gaúcha, o tempo seco predomina. Há elevação da temperatura em toda a Região, principalmente à tarde, por causa dos ventos que predominam do quadrante norte e transportam ar mais quente para o Sul do País.



Em Caxias do Sul, o dia será com temperaturas bem agradáveis. No amanhecer ficarão próximas dos 13°C. Com o aquecimento, podem chegar aos 22°C no período da tarde.

Previsão em outras cidades:



Capital: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 25°C

Pelotas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 14°C e máxima de 21°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 25°C

Santa Rosa: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 25°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 14°C e máxima de 25°C

Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 26°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 22°C

Bagé: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 13°C e máxima de 23°C