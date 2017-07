Projeto que obriga agências bancárias a terem vigilantes 24 horas é aprovado na Câmara de Bento

Projeto Aprovado 18/07/2017 | 15h26 Atualizada em

O projeto que obriga agências bancárias a terem vigilantes armados por 24 horas foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. A sessão aconteceu na noite desta segunda-feira (17). O projeto vai agora para sanção do prefeito Guilherme Pasin. Se sancionada a lei, as agências terão prazo de adequação de 180 dias. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme o prefeito de Bento, na sexta-feira (21) ele se reunirá com gerentes de agências bancárias do município para avaliar a decisão pela sanção ou não do projeto. O prefeito tem prazo de 15 dias para decidir.

Em Caxias do Sul, texto semelhante foi aprovado pela Câmara e já sancionado pelo prefeito Daniel Guerra. A sanção em Caxias foi no dia 21 de junho e o prazo de adequação também é de 180 dias. Projetos de vigilantes 24 horas tramitam nas Câmaras de Farroupilha e Flores da Cunha.

Vacaria

Ainda em outubro do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de vigilância 24 horas em bancos. Em 25 de outubro, o texto foi sancionado pelo então prefeito Elói Poltronieri. A lei de Vacaria estipulava prazo de 90 dias para as agências se adequarem.

O atual prefeito, Amadeu Boeira, afirmou que analisou junto ao setor jurídico da prefeitura os procedimentos a serem adotados. Ainda segundo o prefeito, nessa semana as agências em descumprimento da legislação serão notificadas e, se não se adequarem, serão multadas.