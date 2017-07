Projeto prevê ordem de prioridade para castração de animais em Bento Gonçalves 

Legislativo 25/07/2017 | 14h45 Atualizada em

Um projeto de lei de autoria dos vereadores Eduardo Virissimo (PP) e Gustavo Sperotto (DEM) estabelece que animais de rua tenham prioridade no serviço de castração prestado pelo município de Bento Gonçalves. Na sequência, vêm os animais de famílias de baixa renda. O projeto está em fase inicial de tramitação. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com Sperotto, o objetivo é estabelecer uma prioridade para o emprego dos recursos públicos no serviço de castração de cães e gatos. Hoje, não há uma prioridade determinada por lei. Portanto, conforme o vereador, é possível que pessoas que teriam recursos para pagar uma castração solicitem esse serviço à prefeitura e sejam atendidas antes de pessoas que não teriam condições de pagar pelo procedimento.

Atualmente, são duas janelas de agendamento por ano: uma no mês de janeiro e outra no mês de agosto. Nesses meses, as pessoas podem ligar para a prefeitura agendando a castração, que pode demorar até um ano para ser realizada.

Conforme o secretário da Saúde de Bento, Diogo Siqueira, a proposta é interessante. Ele destaca que, além dos animais de rua e das famílias de baixa renda, o projeto também prevê prioridade para os animais atendidos por ONGs. Conforme Siqueira, o custo mensal das castrações para o município é de R$ 10 mil.