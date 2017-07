Projeto para obrigar bancos a terem vigilantes 24 horas será discutido na Câmara de Bento Gonçalves

Segurança 10/07/2017 | 14h47 Atualizada em

Além da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que aprovou projeto que torna obrigatória a permanência 24 horas de vigilantes em agências bancárias, textos semelhantes tramitam nas Câmaras da região. Na sessão desta segunda-feira, entra em primeira votação o projeto na Câmara de Bento Gonçalves. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Guerra anuncia Luiz Caetano como novo secretário de Governo de Caxias do Sul

Empresas da Serra criam plataforma para venda de produtos de moda

Ex-governador defende diálogo para definir o candidato a presidente da República do PT



Em Caxias do Sul, o projeto foi apresentado pelo Rodrigo Beltrão (PT). Após a aprovação unânime no Legislativo, o texto foi sancionado pelo prefeito Daniel Guerra (PRB) no último dia 21 de junho. Em Caxias, os bancos têm até 180 dias para se adequarem à medida.

Na Câmara de Bento, o projeto é do vereador Anderson Zanella (PSD). Conforme o parlamentar, ele se inspirou no texto caxiense. Na sessão da próxima segunda (17), o projeto irá à votação final.

No dia 5 de junho, o vereador Samuel de Barros Dias (PTB) protocolou o projeto da permanência de vigilantes por 24 horas nos bancos na Câmara de Flores da Cunha. O texto é analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. E em 27 de junho, o vereador de Farroupilha, Fabiano Piccoli (PT), protocolou projeto semelhante, que está sendo analisado pelo jurídico do Legislativo.