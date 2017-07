Projeto de rotatória no acesso ao bairro Santa Fé, em Caxias, vai precisar de novos ajustes

Rota do Sol 21/07/2017 | 13h31 Atualizada em

O projeto de reformulação do acesso ao bairro Santa Fé pela RSC-453, em Caxias do Sul, conhecido como trevo do posto São Luís, vai ter que passar por novos ajustes. As alterações foram definidas na última quarta-feira, em reunião entre a Secretaria de Trânsito e o Daer. As informações são da Gaúcha Serra.



Entre as modificações está a implantação de iluminação pública, que não estava prevista na última versão aprovada do projeto. Também será necessário retirar um registro do Samae, que abastece uma caixa d'água na região, e a mudança no traçado de uma das alças, para evitar o corte de árvores.



Segundo o secretário de Trânsito, Cristiano de Abreu Soares, é necessário definir agora quem vai ajustar o projeto, já que o contrato com a empresa responsável pela elaboração já venceu. O município avalia se é possível que outro engenheiro realize os ajustes e seja o responsável técnico ou se é necessário realizar um aditivo ao contrato com a empresa que havia sido contratada.



A intenção é resolver o impasse o mais rápido possível, já que os R$ 3 milhões disponíveis para a execução da obra têm validade até 2018. Os recursos foram repassados pelo governo federal.