Presídio do Apanhador, na Serra, passará por reforma no saguão de entrada 

Reformulação 11/07/2017 | 14h31 Atualizada em

A Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na região do Apanhador, entre Caxias e São Francisco de Paula, vai passar por reforma no saguão principal. O espaço dá acesso às galerias A, B e C do presídio. A licitação para a obra já foi lançada e as propostas serão conhecidas no próximos dia 19. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Clube de Mães é flagrado comercializando roupas doadas para comunidades

Homem é encontrado com pelo menos dois tiros dentro de carro em Caxias do Sul

Quase 30 mil trabalhadores estão em busca de emprego em Caxias



Conforme a delegada regional da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Marta Bitencourt, a obra é necessária porque foi constatado um desnível no teto. Segundo ela, as avaliações apontaram que o problema começou nos bocais de iluminação e são resultado da ação do tempo. O projeto prevê ainda melhorias no posto de serviço, que fica junto à entrada. Também vão ser realizadas pintura e impermeabilização.

A obra está orçada em R$ 114.390. Outro projeto, segundo Marta, prevê, a adequação das galerias para receber salas de aula e espaço para o trabalho de apenados, além do reforço na segurança. A obra, no entanto, ainda não foi licitada.