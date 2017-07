Prepare-se: final de semana na Serra terá calor e chance de neve

Reviravolta no tempo 14/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Os gaúchos, em especial os moradores da Serra, devem perceber uma reviravolta climática entre amanhã e segunda-feira: as blusas leves devem dar lugar a casacos pesados ao longo do final de semana. As temperaturas baixarão consideravelmente e a sensação térmica deve se aproximar de 0° C. É um adeus temporário ao calor fora de época registrado nos últimos dias. Além disso, a possibilidade de neve não é descartada pela Somar Meteorologia, já que a combinação de frio e umidade, prevista para a segunda-feira, é favorável à queda dos flocos de gelo.

Conforme o meteorologista Celso Oliveira, as temperaturas elevadas registradas durante a semana foram ocasionadas por um bloqueio atmosférico, que fez com que as frentes frias da Argentina e do Uruguai não avançassem para o sul do Brasil. Com isso, uma massa de ar quente ganhou força, trazendo o calor _ o conhecido veranico do inverno gaúcho. A previsão é que esse bloqueio seja rompido entre o sábado e o domingo, e as temperaturas sofram um declínio considerável com a chegada da chuva. Caxias do Sul, por exemplo, deve registrar 25°C no sábado, e 5°C no final do domingo. A sensação térmica, porém, deve ser de 0°C.

— O mais interessante é que a frente fria deve ficar sobre a região sul do país, fazendo com que na semana que vem tenhamos um período frio e úmido. Esse fator aumenta a chance de neve na Serra. Pelo que as projeções estão mostrando, existe a possibilidade de registrarmos neve ou chuva congelada em regiões relativamente mais baixas como Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na segunda-feira — explica o meteorologista.

Há previsão ainda de ventania prevista para a região, porém, a quantidade de chuva deve ser pequena.

— Fica o alerta para o que a gente chama de frente de rajada. Não é um vento que tem turbilhão ou funil, mas pode ser intenso o suficiente para causar alguns estragos, como queda de árvores e falta de energia elétrica — alerta Oliveira.

As temperaturas baixas se manterão e a chuva deve dar lugar ao tempo ensolarado ao longo da última semana do mês.

Em elevação

A última onda de ar frio da região foi registrada no dia 2, quando registrou-se 3°C em Caxias. Desde o dia 4, porém, as temperaturas seguem em elevação.