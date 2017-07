Prefeitura de Vacaria regulamentará lei que obriga a presença de vigilantes por 24h em bancos

Segurança 21/07/2017 | 15h18 Atualizada em

Após ser sancionada ainda em outubro do ano passado, a lei que obriga agências bancárias de Vacaria a terem vigilantes armados 24 horas só começará a ser regulamentada na semana que vem. Entre a segunda (24) e a terça-feira (25) deverá ser publicado no Diário Oficial do Município que caberá ao setor de fiscalização as notificações às agências bancárias que estiverem descumprindo a legislação. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com o diretor-geral de Fiscalização de Vacaria, Clodoaldo Rodrigues de Sousa, as agências serão notificadas e terão prazo de 30 dias após a notificação para apresentarem o contrato de trabalho com o vigilante. Ele afirma que não há como os fiscais passaram nas agências, por isso, a fiscalização será feita dessa forma. Se as agências não se adequarem no prazo, serão multadas.



Pela lei municipal, o valor da multa é de cinco mil Valores de Referência Municipal (VRM) por dia. Como em Vacaria o valor do VRM é de R$ 3,12; a multa diária seria de R$ 15,6 mil.

Em Bento Gonçalves, o projeto da vigilância 24 horas em bancos foi aprovado pela Câmara na última segunda-feira (17). O prefeito Guilherme Pasin vai se reunir com gerentes de agências antes de decidir se sanciona ou não a lei. Em Caxias, o projeto foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Daniel Guerra em 21 de junho e tem prazo de adequação de 180 dias.

Projetos semelhantes tramitam nas Câmaras de Vereadores de Farroupilha e Flores da Cunha.