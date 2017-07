Prefeitura de Flores da Cunha propõe cobrar iluminação pública 

Taxa 19/07/2017 | 15h36

A prefeitura de Flores da Cunha está propondo a criação de uma cobrança da iluminação pública na conta de luz dos moradores. Segundo o prefeito Lídio Scortegagna, o Custeio da Iluminação Pública (CIP) permitirá à prefeitura aplicar mais recursos na área da segurança pública. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme a proposta, o Custeio é proporcional à quantidade de energia consumida. Para clientes residenciais que consomem até 50kW por mês, não há cobrança. Para quem consome entre 51kW e 100kW, a tarifa proposta é de R$ 2,90; para consumo entre 101kW e 200kW, o valor é R$ 4,90; e assim por diante.



A prefeitura paga atualmente à concessionária de energia elétrica um valor de R$ 104 mil por mês; o gasto total para manter a iluminação é de R$ 140 mil mensais, aproximadamente. Conforme o prefeito, o valor que for pago pelos contribuintes no CIP, na conta de luz, será descontado da conta da prefeitura com a RGE.

A proposta tramita na Câmara de Vereadores, e está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se o projeto for aprovado, a estimativa da prefeitura é economizar R$ 980 mil por ano.

Scortegagna afirma que esse valor será utilizado para custear a implantação do sistema de cercamento eletrônico na cidade. Flores da Cunha tem nove câmeras e 18 equipamentos de detecção de velocidade em rodovias. Nesses equipamentos será instalado o dispositivo OCR, que permite a identificação automática de placas de carros envolvidos em crimes.

O prefeito afirma que o recurso também será empregado para abrir concurso para 16 vagas de Guarda Municipal de Trânsito em Flores da Cunha.