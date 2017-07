Prefeitura de Farroupilha vai comprar drone e GPS para fiscalização ambiental 

Fiscalização 19/07/2017 | 15h32

A prefeitura de Farroupilha vai adquirir um drone e um GPS para auxiliar em ações de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente. As propostas da licitação foram abertas na última segunda-feira e seis empresas se candidataram. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o edital do certame, a utilização da aeronave vai permitir a obtenção de imagens em alta resolução para o monitoramento do meio físico e biótico, vistorias de licenciamento ambiental e de áreas de difícil acesso, além da possibilidade de levantamentos e cálculos de áreas. Já o GPS, vai auxiliar as vistorias de rotinas e denúncias ambientais fornecendo a posição exata e outros dados necessários para os relatórios e autos de infração.



O processo ainda está na fase de análise da documentação. De acordo com o setor de licitação, das seis empresas classificadas, duas não cumpriram todas as exigências e três apresentaram o valor superior ao limite de R$ 12 mil para o drone e de R$ 1,3 mil para o GPS. Os técnicos ainda avaliam a documentação da sexta empresa.