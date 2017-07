Prefeitura de Caxias vai lançar edital para iniciar ocupação da Maesa

Projeto 25/07/2017 | 15h17 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul está correndo contra o tempo para iniciar o processo de ocupação do complexo da Maesa dentro do prazo estabelecido em acordo firmado com o Estado. Segundo a secretária da Cultura, Adriana Antunes, o prazo vence em 21 de dezembro e, para agilizar o processo, a opção é por começar transferindo departamentos de duas secretarias. A Secretaria do Planejamento fez o levantamento para o projeto arquitetônico, hidráulico e de iluminação. A expectativa é ter a definição da data de lançamento do edital, de licitação de quem vai executar a infraestrutura mínima que permitirá a mudança para o prédio histórico, até o final da semana. As informações são da Gaúcha Serra.

Inicialmente, dois departamentos da Secretaria de Segurança serão transferidos para a Maesa: a Guarda Municipal e o Monitoramento 24 horas. Da Secretaria de Cultura, vai para a antiga metalúrgica o Departamento de Memória e Patrimônio, que hoje está no Arquivo Histórico. Segundo Adriana Antunes, o projeto para que estes setores se mudem está pronto, mas uma reunião na quarta-feira (26) deve tratar dos últimos detalhes para o lançamento da licitação.

Embora todos os estudos feitos pela comissão da prefeitura para a ocupação estejam sendo encaminhados ao Estado, segundo a secretária, ela garante que apenas ter o edital "na rua" não garante o entendimento da Secretaria Estadual de Recursos Humanos de que o prédio estará ocupado até o fim do ano, por isso a opção de iniciar o processo de transferência por partes.

Para os projetos maiores em estudo, como levar teatro, museu e fazer parcerias público-privadas, a prefeitura cogita a sugestão do Instituto dos Arquitetos do Brasil de promover concurso para os projeto, o que levará mais tempo.