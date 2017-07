Prefeitura de Caxias projeta estação de integração do transporte coletivo no bairro Serrano

Mobilidade Urbana 19/07/2017 | 17h31 Atualizada em

Uma estação que permita que passageiros embarquem ou desembarquem entre um ônibus e outro utilizando apenas uma espécie de corredor. Essa é a ideia da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) para o projeto da Estação Principal de Integração (EPI) da região do bairro Serrano, em Caxias do Sul. A proposta, ainda em estágio inicial, foi apresentada a engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pois a intenção é construir a EPI na BR-116, o que exige intervenção num canteiro da rodovia sob a responsabilidade do órgão federal.



Conforme a secretaria, o projeto ainda é básico e não traz detalhes específicos. O modelo é diferente das estações Floresta e Imigrante: hoje, os passageiros desembarcam nas EPIs e precisam caminhar até o ponto de embarque da linha do bairro ou dos ônibus da linha troncal. No caso do Serrano, o público seria conduzido de um coletivo diretamente para a porta do outro ônibus.



Uma segunda estação nos moldes do Serrano está prevista para o bairro Ana Rech, em área ainda não definida. A ampliação das EPIs estão previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade _ Médias Cidades, do Governo Federal. Segundo a secretaria, o município já captou R$ 8 milhões para investimentos.

Para o titular da secretaria, Cristiano Soares de Abreu, o projeto da EPI Serrano é mais barato, já que será necessária a desapropriação de uma pequena área e reduz o custo de operação pelo formato.