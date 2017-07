Prefeitura de Caxias projeta definir neste mês administradora da UPA

Administração 11/07/2017 | 15h13 Atualizada em

O edital com as regras para selecionar a empresa que vai administrar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, em Caxias do Sul, deve ser lançado até o final da semana, conforme a Procuradoria do Município. São quatro Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIP) qualificadas para participar dessa etapa do processo. As informações são da Gaúcha Serra.

Segundo a procuradora-adjunta Ana Cláudia Doleys Schittler, a escolha seguirá uma série de critérios que vai estabelecer a melhor proposta para administração e financeira. Após o lançamento do edital, a expectativa é que a definição de qual será selecionada ocorra em 15 dias. Se confirmados esses prazos, a escolha da OSCIP estará finalizada até o final de julho.

A abertura da UPA está prevista para o final de setembro.