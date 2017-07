Prefeitura de Caxias estima que cozinhas comunitárias reabram até a segunda semana de agosto 

Assistência social 24/07/2017 | 15h23 Atualizada em

Das três cozinhas comunitárias de Caxias do Sul, somente a do bairro Canyon está servindo refeições com o trabalho de servidores e voluntários. As cozinhas dos loteamentos Mariani e Tijuca estão fechadas. As famílias atendidas por essas cozinhas estão recebendo cestas básicas. As informações são da Gaúcha Serra.

As cozinhas foram fechadas devido ao término do convênio com a Fundação Caxias, que prestava o serviço de preparo dos alimentos. A cozinha do Mariani fechou em junho, e a do Tijuca, no mês de julho.

A prefeitura abriu licitação para contratar uma empresa para prestar o serviço. A empresa vencedora, para um contrato de 12 meses, foi a Conceito Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. O valor do contrato é de R$ 1,2 milhão e contempla também o serviço de preparação de refeições para os Centros de Atenção Psicossocial, Residenciais Terapêuticos e Unidade de Acolhimento.

Conforme a diretora de Segurança Alimentar da secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, Maria de Lurdes Grison, o início dos serviços vai ocorrer a partir da publicação do contrato no Diário Oficial do Município. A estimativa é que o serviço nas cozinhas comece a ser prestado na segunda semana de agosto.