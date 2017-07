Pracinha no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, virou estacionamento

Patrimônio do povo 21/07/2017 | 09h38 Atualizada em

Num terreno de área verde no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, uma praça com brinquedos, bebedouros, bancos e iluminação se transformou em um estacionamento gratuito. A história é longa e passa por problemas que incomodavam os moradores da Rua Jerônimo Ferreira Porto: como o espaço era pouco utilizado, a praça acabou abandonada e passou a ser frequentada por usuários de drogas. A partir daí, toda a estrutura acabou destruída e, em meados de 2009, foi retirada pela prefeitura. O terreno, então, ficou desocupado e, por alguns anos, serviu de depósito de entulhos da própria prefeitura. Agora, o ponto passou a ser utilizado por clientes de empresas da redondeza, que deixam seus veículos estacionados por tempo indeterminado, sem pagar nada por isso.



Localizado entre as ruas Mário Geraldo Empinoti e Simão Cembrani, o terreno recebeu melhorias como cascalho e sinalizadores de estacionamento e, recebe manutenção de empresas. De acordo com o gerente de um supermercado, o terreno é utilizado espontaneamente por alguns clientes. Por esse motivo, em algum momento, funcionários retiram lixo e deixam o local mais organizado para receber a demanda. Com a justificativa de a rua ser estreita, veículos de carga também estacionam no local para descarregar mercadorias.Apesar disso, moradores e empresários afirmam que esta forma de utilização garante mais segurança. Alexandre Modena, 44 anos, é funcionário de uma empresa ao lado do terreno e conviveu diretamente com todo o problema, desde o abandono da praça até a ocupação do estacionamento.



— Ter essa movimentação de veículos aqui afastou os usuários de drogas e também acabou com o depósito de entulhos, que nos incomodava. Quando tinha a pracinha, eu até me sentia intimidado em levar meu filho ali — conta.



Um morador, que pede para não se identificar e que há 20 anos reside nas proximidades, também concorda que o estacionamento trouxe segurança.



— Antes era complicado circular pela rua. A praça não atraiu pessoas do bairro e acabou sendo destruída. Agora o local está limpo e tem nos deixado mais tranquilos.