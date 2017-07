Plataforma facilitará acesso de estudantes a conteúdos pelo telefone ou computador em Caxias 

Educação pública 19/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Uma nova plataforma educacional que deve beneficiar 19 mil estudantes das redes municipal e estadual será lançada nesta quarta-feira em Caxias do Sul. Todos os alunos do nono ano do Ensino Fundamental das escolas municipais e mais de seis mil alunos do Ensino Médio das escolas estaduais terão acesso gratuito ao Geekie Lab, ferramenta de aprendizagem adaptativa que apoia professor e aluno no processo de construção do conhecimento de cada estudante. Já o Geekie Teste, que permite avaliação externa da Geekie, será oferecida a um público ainda maior e alcançará toda a rede, de sexto ao novo ano do Ensino Fundamental do município, e segundo e terceiro anos do Ensino Médio estadual.



O projeto da Rio Grande Energia (RGE), em parceria com a empresa de tecnologia Geekie, será detalhado durante o seminário regional Reflexões sobre Ferramentas Metodológicas Colaborativas para Potencializar Aprendizagens, promovido pela 4ª Coordenadoria Regional da Educação (4ª CRE).



Enquanto o Geekie Teste permite que o gestor e o professor tomem decisões pedagógicas mais assertivas, baseadas em dados concretos quanto ao desenvolvimento da rede, da escola, da turma e de cada aluno, o Geekie Lab identifica os pontos fortes e oportunidades de cada estudante e, em um ambiente online, disponibiliza milhares de exercícios e centenas de vídeo-aulas.Para os estudantes, segundo a RGE, a vantagem é a possibilidade de acessar um conteúdo complementar de qualquer local, além de ter seu ritmo de estudo respeitado: o conteúdo pode ser revisto quantas vezes for necessário, via computador ou smartphone.



O lançamento da plataforma ocorre às 19h30min desta quarta-feira no UCS Teatro. É esperado um público de cerca de 700 pessoas entre diretores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos. O evento inicia com a abertura da coordenadora da 4ª CRE, Janice Terezinha Zambarda de Moraes, e palestra sobre os desafios da educação contemporânea com o reitor da UCS, Evaldo Antonio Kuiava. Na sequência, haverá o lançamento do projeto com a presença de executivos da RGE e Mauro Romano, diretor de atendimento da Geekie.

O projeto foi implantado inicialmente em Araraquara, do interior de São Paulo. Os professores puderam acompanhar e direcionar a turma com base em suas dificuldades. Ao final do ano, foi possível perceber que os alunos que estudaram pelo Geekie Lab obtiveram resultados superiores aos alcançados pelos grupos que aprenderam pelo meio tradicional.