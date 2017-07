Pioneiro lança ferramenta que contabiliza vítimas de acidentes na Serra Gaúcha

Trânsito 05/07/2017 | 09h01 Atualizada em

O Pioneiro lança nesta quarta-feira uma importante ferramenta que, além de contabilizar o número de pessoas que já morreram em acidentes na Serra neste ano, mostra quem são as vítimas e os locais mais perigosos. E mais: o Vidas Perdidas no Trânsito surge como um instrumento para cobrar providências das autoridades diante do alto índice de tragédias em rodovias e ruas dos 65 municípios da região.



Até a terça-feira, 78 pessoas perderam a vida em acidentes registrados em 23 cidades serranas, número 36,8% superior ao mesmo período do ano passado (com 57 casos). O aumento é consequência de diversos fatores, que começam com o desrespeito às leis de trânsito ou ao pedestre.



— São acidentes pulverizados, ainda que boa parte deles tenha ocorrido na BR-116 que, diga-se de passagem, é uma rua que atravessa a cidade. A partir de 2010, tínhamos sentido que os acidentes haviam cessado, porque naquele ano houve um pico de atropelamentos e um trabalho forte da prefeitura de conscientização — explica Carlos Beraldo, gerente do setor Educação para o Trânsito da prefeitura de Caxias do Sul.

O Pioneiro contabilizará as ocorrências Alto Feliz, André da Rocha, Antônio Prado, Barão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Bom Princípio, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Canela, Capão Bonito do Sul, Carlos Barbosa, Caseiros, Casca, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Dois Lajeado,s Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Guabiju, Guaporé, Ibiraiaras, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Montauri, Monte Alegre dos Campos, Monte Belo do Sul, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Picada Café, Pinhal da Serra, Protásio Alves, Salvador do Sul, Santa Tereza, São Francisco de Paula, São Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Valentim do Sul, São Vendelino, Serafina Corrêa, Tupandi, União da Serra, Vacaria, Vale Real, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata.