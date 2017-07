Perimetral Norte e BR-116 são vias que concentram mais acidentes em Caxias do Sul

Estudo do Daer 05/07/2017 | 09h21 Atualizada em

Caxias do Sul lidera o ranking de cidade mais violenta no trânsito da Serra, com 23 mortes até ontem, apenas 11 casos a menos do que o registrado em todo o ano de 2016, que teve 34 vítimas fatais.Outro índice alarmante são as mortes por atropelamento já que, de um ano para outro, o crescimento chega a 450%: em 2016 foram duas mortes até julho, enquanto neste semestre já são 11. Seis aconteceram na BR-116, outras cinco em vias municipais e uma na RSC-453.Rosane Crivella, chefe da assessoria técnica do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran), explica que o índice de acidentes fatais em vias municipais de Caxias do Sul é muito maior do que em outras cidades.



A Avenida Rubem Bento Alves, a Perimetral Norte, é a rua que concentra mais ocorrências: nos últimos 10 anos, 6% dos acidentes fatais da cidade foram neste cenário. A BR-116 é a rodovia com maior acidentabilidade, concentrando 25% das ocorrências fatais de toda cidade. Além disso, atropelamentos são muito significativos por aqui. Segundo estudo do Detran, nos últimos 10 anos, 28% dos acidentes fatais da cidade são atropelamentos.

Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS





_ Se no Estado a média é que 37% dos acidentes fatais ocorram em vias de responsabilidade do município, em Caxias, o índice chega a 45%. Por ser um núcleo comercial, de bastante circulação, é preciso atenção do poder público e uma análise sobre estes dados _ avalia Rosane.



Entre as observações da especialista, a sinalização de Caxias do Sul é bastante poluída na parte aérea, o que pode contribuir para fatalidades, tanto para motoristas quanto para pedestres.



_ Isto coloca a pessoa em situação de risco. Esse excesso de sinalização deixa a cidade com muita informação e prejudica o trânsito como um todo _ analisa.