Parceria com iniciativa privada permitiu estruturação do espaço no HG, em Caxias

Saúde 21/07/2017 | 15h10 Atualizada em

Diretor de ensino, André Reiriz sensibilizou empresários a investir nas novas salas Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul ganhou um espaço para eventos. A reestruturação de uma área de 200 metros quadrados, localizada no prédio da direção, permitiu a viabilização de um auditório, hall e sala de treinamentos. Isso só foi possível graças a uma parceria entre o HG e a iniciativa privada, conquistada com muita vontade de querer fazer acontecer.No comando do projeto, o diretor de ensino do HG, o oncologista André Reiriz, que incluiu o hospital público no seu projeto de vida. Bateu de porta em porta até conseguir convencer empresários de que a entidade é uma marca forte no Estado e que, se aliar a ela, além do papel solidário, é um bom negócio. Foi assim que ele conseguiu realizar vários projetos, entre eles, o auditório que terá seu primeiro evento nos dias 4 e 5 de agosto, quando será realizado o workshop Os novos modelos diagnósticos e terapêuticos para o câncer de pulmão. O evento traz a Caxias especialistas de referência no país e formadores de opinião na área do câncer.

— O evento vai acontecer dentro do HG. Eles vão poder conhecer o trabalho de excelência desenvolvido aqui dentro — destaca Reiriz.



Denominado Auditório Censi Florense, pela parceria junto a essas empresas, o novo espaço está equipado com alta tecnologia. Embutidos no teto, projetores de imagem com sistema automatizado, sistema de som profissional e ar-condicionado com renovação de ar. As paredes são revestidas com painéis acústicos de última geração, e o mobiliário é Florense. A parceria com as empresas foi firmada há cinco meses. Em quatro, o espaço ficou pronto para sediar eventos.

— De nada adianta ficar sentado e esperando que o poder público faça ou resolva tudo. É possível buscar outras formas de fazer acontecer. Basta querer e procurar as pessoas certas, que entendam o propósito e percebam o significado e qualidade do HG — diz Reiriz.

Instituto de pesquisa

Os próximos alvos do HG são a otimização e o aparelhamento do bloco cirúrgico e a viabilização de um Instituto de Pesquisa para o tratamento do câncer em Caxias do Sul. O espaço será anexo ao hospital.A caminhada para conseguir parceiros já começou.