Para mediar greve, médicos de Caxias do Sul aceitam representação do Sindiserv

O impasse entre médicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e a prefeitura de Caxias do Sul pode estar próximo do fim. Isso porque os profissionais decidiram em reunião na noite desta segunda-feira que aceitam ter representatividade no Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv). Desde que a greve da categoria teve início, em abril, as negociações não avançavam teoricamente por um motivo específico: os profissionais afirmavam que o Sindicato dos Médicos era o representante da categoria; já o Executivo dizia que apenas negociava com o Sindiserv, entidade do funcionalismo público.

Conforme André Pormann, presidente da comissão dos médicos, a categoria deve encaminhar nesta semana uma proposta ao Sindiserv, que posteriormente deve direcionar ao prefeito Daniel Guerra.

— Essa foi a forma que encontramos para encerrar a greve. O Sindiserv poderá atuar junto com a comissão de negociação para apresentar nossa pauta de reivindicações, sob a condição de manter a comissão com voz ativa no processo. Já formulamos a proposta em assembleia e entregaremos ao sindicato para que seja encaminhada ao Executivo — afirma.

Na assembleia, os profissionais definiram novos rumos para a greve, além de algumas reivindicações: a categoria quer a redução da carga horária para os servidores médicos com contrato de 33 horas; a ratificação da proposta apresentada no início da greve, acrescida da recuperação das consultas perdidas com reposição dos valores descontados da folha salarial dos médicos grevistas, bem como o pagamento integral dos salários anteriores a greve.