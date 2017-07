Novos bombeiros começam a atuar nesta quarta-feira na Serra

Retomada 04/07/2017 | 13h30 Atualizada em

Os 34 novos bombeiros que irão atuar nos quartéis de nove municípios da área de abrangência do 5º Batalhão de Bombeiros, correspondente à Serra Gaúcha, iniciam o trabalho nesta quarta-feira. A formatura ocorreu na última sexta, 30 de junho, nos pavilhões da Festa da Uva. Caxias do Sul receberá o maior número de bombeiros na região, com 10 novos profissionais. As informações são da Gaúcha Serra.

O novo efetivo possibilitará a abertura 24 horas dos quartéis em todos os municípios. No entanto, conforme o comandante do 5º Batalhão, o tenente-coronel Cleber Valinodo Pereira, ainda é necessário um aporte de horas extras para a abertura de todas as unidades, embora o valor necessário seja menor do que nos meses anteriores.

A reabertura do quartel da Zona Norte de Caxias, que está fechado há mais de um ano, também depende do número de horas extras que o Batalhão receberá neste mês. O coronel explica que o quartel só será reaberto se for possível garantir a sua abertura 24 horas. O objetivo é evitar que ocorram furtos e depredações na unidade, que foi o motivo, associado à falta de efetivo, que levou ao seu fechamento total.