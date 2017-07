Motorista da Uber alega ter sido ameaçado por taxistas em frente ao aeroporto de Caxias

Violência 06/07/2017 | 17h23 Atualizada em

Um motorista do aplicativo Uber registrou ocorrência no Plantão da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira na qual alega ter sido ameaçado por taxistas, em frente ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, na Av. Salgado Filho no bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul. Não houve confirmação de agressão ou danos ao veículo. O fato ocorreu por volta das 16h.



Imagens e vídeos nas redes sociais mostram táxis cercando o automóvel. De acordo com relato do motorista da Uber, que preferiu não se identificar, ao chegar no local para buscar passageiro, três carros se aproximaram e fecharam o perímetro onde havia estacionado.

— Recebi chamado, parei na área do embarque e quando notei eles estavam me cercando e começaram a desferir ameaças, me acusando de trabalhar para o transporte ilegal, entre outras coisas.

Segundo relata esta foi a primeira vez que vivenciou esse tipo de situação.O setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) deve averiguar a situação. Caso seja constatada irregularidade por parte dos taxistas, os motoristas envolvidos podem sofrer multas ou até a cassação da licença.