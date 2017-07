Motociclista morre em acidente no interior de Caxias do Sul

Trânsito 17/07/2017 | 11h17 Atualizada em

Silvio Rodrigues da Silva, 43 anos, morreu após um acidente no distrito de Criúva, interior de Caxias do Sul, neste domingo. Conforme a ocorrência policial, populares acionaram a Brigada Militar no momento em que encontraram a vítima caída na Rua Marcos Augusto Sandri, na localidade de Dalanhos. A princípio, Silva teria perdido o controle da motocicleta que conduzia e sofrido o acidente.

De acordo com informações da Delegacia de Trânsito de Caxias, que será responsável pela investigação, não há confirmação do horário em que teria ocorrido o acidente. O chamado aos policiais foi por volta das 21h, quando testemunhas localizaram Silva desacordado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de São Marcos, pela proximidade com o local do fato, mas já chegou sem vida.

A ocorrência também não relata as circunstâncias do acidente.