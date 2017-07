Motociclista morre em acidente, em Antônio Prado

Trânsito 01/07/2017 | 19h22 Atualizada em

Um motociclista morreu em acidente por volta das 14h30min deste sábado, em Antônio Prado. A vítima foi identificada como Diego Santos Lopes, 32 anos, que morreu no local. Ele seguia pelo Km 111 da ERS-122 quando foi atingido por um Chevrolet Cruze.

Leia mais:

Homem é agredido em assalto após passar a noite no Postão 24h

Após noite sem pediatra, atendimento no Postão 24 horas de Caxias é normalizado

Homem é encontrado morto no bairro Primeiro de Maio, em Caxias



A moto da vítima estava no sentido Caxias - Antônio Prado, enquanto o carro vinha pelo sentido contrário. De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Antônio Prado — que atenderam a ocorrência junto com os bombeiros de Flores da Cunha — havia outras duas motos seguindo próximo e no mesmo sentido de Diego, mas nenhum dos ocupantes ficou ferido gravemente. O motorista do Cruze não se feriu.

Lopes é de Caxias do Sul.