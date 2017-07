Milhares visitam Fenakiwi, em Farroupilha, na abertura da última edição da festa

Clima de despedida 23/07/2017 | 18h13 Atualizada em

Milhares de pessoas aproveitaram as temperaturas agradáveis do fim de semana para passear pelo Parque Cinquentenário, em Farroupilha, onde, desde quinta-feira, é realizada a 22ª Festa Nacional do Kiwi. Esta edição, que prossegue até o dia 6 de agosto, será a última neste formato, uma vez que, a partir de 2018, a ideia da prefeitura é promover uma feira multissetorial em razão da perda de pomares da fruta nos últimos anos e da diversificação da economia do município. Conforme a organização, mais de 14 mil pessoas haviam passado pelo evento até a manhã de domingo.

Leia mais

Fenakiwi de Farroupilha terá sua última edição em 2017

Fungo que ataca pomares de kiwi em Farroupilha desafia pesquisadores

Doença sem cura ameaça futuro da plantação de kiwi em Farroupilha



Na tarde deste domingo, a professora Naira Giani Contini, 43 anos, circulava pelos corredores em busca de produtos à base da fruta. Vibrou ao encontrar, na área dedicada às agroindústrias, um estande onde, além de kiwi, havia geleias e trufas. Apreciadora de eventos como a Fenakiwi, Naira saiu cedo de Montenegro integrando uma excursão de aproximadamente 20 pessoas para conhecer a festa farroupilhense.



— A feira está bonita, mas esperava encontrar mais kiwi, como vejo em outros municípios — lamentou.



A frustração de Naira faz sentido. Em três pavilhões, apenas dois estandes comercializavam a fruta in natura e outros dois, doces à base do ingrediente. Em um deles, o carro-chefe era um bombom com kiwi, leite condensado e chocolate.

Bombom com recheio de kiwi era uma das guloseimas mais procuradas pelos visitantes Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Em outro, as opções eram kiwi com chantilly e espetinhos de kiwi com cobertura de chocolate. A calçadista Mareli Frosi, 47, e a filha, Camila Frosi Nunes, 12, se refrescaram com um sorvete de kiwi.

— Com esse calorão, vai muito bem! — disse Mareli, acrescentando estar triste com a despedida da festa.

Sorvete de kiwi era a opção preferida para amenizar o calor Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Perto dali, as integrantes do Clube de Mãe As Milanesas, do distrito de Nova Milano, faziam a festa dos visitantes com seus grostolis e pães de dar água na boca. Desde quinta-feira, já haviam produzido 620 pães nos dois fornos de tijolos instalados no salão.

— É uma pena que esse será o último ano, porque a gente adora a Fenakiwi. O nome já é uma marca registrada de Farroupilha — resignava-se a presidente da entidade, Maria Terezinha Thomasini, 65.

De quinta a domingo, Clube de Mães As Milanesas comercializou mais de 600 pães assados na hora Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Produtor da fruta há mais de 20 anos, o agricultor Celito Contini esperava superar a venda de uma tonelada do produto apenas no primeiro fim de semana do evento. No estande dele, o pacote de 900 gramas era vendido a R$ 4. Quem comprasse três pacotes, pagava R$ 10.



— Percebi que este ano estão procurando mais kiwi do que em festas anteriores. Pode ser porque as pessoas sabem que esta será a última festa — comparava.



Vendedora em um estande de malhas e casacos de pele, Andréia Mugnol reclamava do baixo volume de vendas, apesar do grande fluxo de visitantes:



— Está bem fraco. Quinta-feira o movimento foi péssimo e as vendas, também. Ontem (sábado) e hoje (domingo), tem muita gente, mas ninguém está comprando.