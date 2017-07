Mesmo com aumento em repasses, hospital de Gramado opera com prejuízo

Saúde 04/07/2017 | 11h28 Atualizada em

O Hospital Arcângelo São Miguel, de Gramado, tem um déficit mensal de R$ 150 mil. O prejuízo permanece mesmo com mais dinheiro entrando nos cofres a partir de janeiro. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Número de leitos em hospitais de Caxias não acompanhou crescimento da demanda

Fungo que ataca pomares de kiwi em Farroupilha desafia pesquisadores

Empresa de Caxias produz a Maestro10, cerveja do jogador Douglas, do Grêmio



Conforme o interventor do hospital, Jeferson Moschen, a rede pública de saúde representa 70% das despesas, mas apenas 40% da receita. Por isso, o atendimento público, de forma isolada, gera um déficit mensal de quase R$ 280 mil. Parte desse valor é compensado pelos pacientes particulares e de planos de saúde. A situação provoca dívidas com médicos e fornecedores, mesmo com mais recursos em relação ao ano passado.

A direção conseguiu regularizar a habilitação de leitos da UTI, o que gerou uma receita maior de cerca de R$ 80 mil, a partir de janeiro. Em março, a prefeitura fez um reajuste no repasse de cerca de R$ 20 mil, com base no Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que mede a inflação no país. Em junho, aumentou a verba municipal em mais R$ 100 mil. O hospital recebeu também neste semestre cerca de R$ 400 mil do Estado, valor que estava atrasado.

Como o hospital encerrou o ano passado com dívidas de cerca de R$ 1,2 milhões, a administração municipal também emprestou esse valor à instituição. De acordo com Moschen, esse empréstimo está sendo pago.

Desde 29 de fevereiro de 2016, o hospital está sob intervenção do município. O decreto teve como objetivo manter os serviços em funcionamento já que havia a possibilidade da antiga administradora fecha-los parcialmente.