Menina morta em acidente em São Vendelino estava indo visitar seus avós 

Um acidente de trânsito na ERS-122, em São Vendelino, impediu que Luana Leczynski Oliveira, seis anos, reencontrasse os avós, que vivem em Linha Santana, no interior de São Marcos. A menina, que havia deixado a casa dos pais, em Guaíba, com o irmãozinho de três anos, morreu por volta das 7h de hoje quando o caminhão onde eles estavam colidiu na traseira de outra carreta, parada na rodovia na altura do km 40.



O motorista do veículo, com placas de Flores da Cunha, era o tio de Luana, Edinaldo Leczynski, 28. Ele e o sobrinho foram socorridos na unidade de pronto-atendimento de Bom Princípio e liberados em seguida, sem ferimentos.



Segundo a tia Edyna de Fátima Leczynski, no momento da colisão as crianças dormiam em uma cama montada na parte de trás da cabine. O motorista retornava do Uruguai e passou em Guaíba para buscar Luana e o irmão. As crianças ficariam em Linha Santana até domingo, dia 30, na casa dos avós.



— Era a primeira vez que a minha irmã deixava eles virem sozinhos. Eles estavam com muita saudade do vô e da vó. A Luana era uma criança doce, alegre e bem-educada. Ela era muito amada — descreve a tia, acrescentando que a menina adorava estudar e frequentava a pré-escola.



Luana completaria sete anos no próximo dia 19 de setembro.

A colisão que matou a menina aconteceu próximo ao viaduto de acesso a São Vendelino. Conforme o Grupo Rodoviário de Bom Princípio, após uma falha mecânica, uma carreta com placas de Gravataí estava parada na terceira pista da estrada, no sentido São Vendelino-Farroupilha. Leczynski, que também subia a Serra, não teria visto o outro veículo e acabou colidindo na traseira do caminhão. Em função do acidente, a estrada ficou fechada por cerca de cinco horas.



Caso semelhante



Não é incomum famílias aproveitarem as férias escolares para acompanhar parentes caminhoneiros em passeios por outras cidades. No ano passado, praticamente na mesma época, no dia 29 de julho, um caso semelhante vitimou João Pedro Sotili, dois anos. Ele dormia com a mãe na cabine do caminhão, dirigido pelo pai.



O acidente aconteceu na BR-470, em Bento Gonçalves. A família era de Planalto, no norte do Estado. Os pais do menino tiveram apenas ferimentos leves.