Memória: Flávio Salomoni na Festa da Uva

A influência empresarial de Flávio David Salomoni (11/07/1923-08/12/2016) esteve condicionada ao desenvolvimento de Caxias do Sul. Em 1981, Salomoni recebeu reconhecimento da imprensa caxiense pela sua administração impecável na Festa da Uva com a conquista do Troféu Caxias 105. Conforme dados biográficos transcrito do Jornal de Caxias, edição de 17 de agosto de 1981, Salomoni estudou no Colégio do Carmo e cursou ensino superior em Porto Alegre. Integrou a primeira turma de formandos da Adesg, em Caxias.



Na década de 1950, ingressou no mercado de seguros. Em seguida, atuou na direção da revenda de veículos Sociedade Caxiense de Automóveis. Engajado nas instituições que conduziam o progresso humano, econômico, urbano e cultural da cidade, desempenhou papel relevante no Centro da Indústria Fabril, representado a Comissão Municipal de Transportes. No Clube Juvenil contribuiu em várias gestões, sempre aprovando e incentivando as ações educativas e recreativas voltadas ao bem estar dos associados.



Sensível com seu semelhante, tinha um olhar fraterno para os problemas sociais. Na década de 1960 comprometeu-se com o Rotary Club de Caxias do Sul. Na sua gestão de 1967/1968, desencadeou exitosas campanhas para arrecadar fundo de auxílio à infância, que abrangia a maternidade do Hospital Pompeia, escolas infantis, bem como ao Lar São Francisco.



Entre os nostálgicos momento de Flávio Salomoni, destaca-se a inauguração da 1ª Feira Nacional de Material de Construção, realizada no Parque da Festa da Uva, em outubro de 1980. O governador Amaral de Souza, prefeito Mansueto Serafini Filho, ministro do Interior Mário Andreazza e Salomoni descerraram a fita. O evento visou promover os produtos e a inovações das empresas ligadas a construção civil do Brasil.



Salomoni no Sobrerodas em 1979



Foto: Edson Correa / Agencia RBS

Flávio Salomoni evidenciou-se pela sua colaboração e espírito agregador. Colaborador da Festa da Uva, aproveitou as oportunidades para construir, evitando críticas depreciativas. Quando abraçou a responsabilidade de presidir a Festa da Uva, realizou a edição de 1981, certame prestigiado pelo presidente da República João Figueiredo.



Na imagem, percebe-se Salomoni (D) durante a visita do governador Amaral de Souza, na abertura do III Sobrerodas, em 1979. Amaral de Souza (C) cumprimentou o empresário Wolmar Ruaro (E), diretor da Servibrás, revenda Chevrolet.



Visão empreendedora



Foto: Edson Correa / Agencia RBS

Na condição de empresário, Flávio Salomoni vivenciou o ambiente empresarial e compreendeu a importância do trabalho, do desenvolvimento de inovações e equipamentos com tecnologia para construção de um mundo melhor e confortável. Na presidência da Festa da Uva, dedicou atenção especial na realização da I Fenamco, que valorizou os produtos da construção civil, numa exposição inédita no país.



Na imagem, Salomoni durante o encerramento do evento, enalteceu aos fabricantes e lojistas do segmento de material hidráulico, cerâmicas, madeiras, artefatos de cimento, fechaduras, entre outros. Na ocasião, foi entregue o Prumo de Ouro para os produtos que agregaram inovação, ineditismo, versatilidade, tecnologia e estética.



A Mecanosul, em maio de 1979, voltada a indústria de forma geral, evidenciou a participação de empresas locais e do Estado. Salomoni encerrou sua gestão na Festa da Uva com a realização da Feira Moda e Lar, em novembro de 1981.



