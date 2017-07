Memória: Comercial de Ferros Triches nos anos 1970

Industrial 05/07/2017 | 10h16 Atualizada em

A história da Comercial de Ferros Triches está associada ao desenvolvimento industrial de Caxias do Sul desde 1921. O fundador João Triches percebeu a vocação do setor metalúrgico e decidiu investir na venda de ferro e aço para atender as demandas das funilarias e ferrarias.

A expansão do mercado propiciou a fabricação de artigos e ferramentas para o setor industrial e doméstico. Em paralelo, uma loja atendia a vários segmentos de utilidades para o lar, construção civil, bem como equipamentos hidráulicos de marcas renomadas.



No segmento de ferros e aço, a Triches marcou posição no mercado em maio de 1970, ao apresentar para a comunidade a construção de um moderno complexo na distribuição de material em grande escala. O projeto foi inaugurado em junho de 1972.



No contexto da imagem principal, percebe-se, à esquerda, o prédio moderno, onde foram instaladas máquinas para fracionar e processar perfis, cantoneiras, vergalhões, chapas, tubos e arames e barras de várias bitolas. E, na visão mais frontal, o antigo depósito de ferro que sinalizou uma época importante do Grupo Triches. Na fachada, pode-se identificar os produtos das Companhia Siderúrgica Nacional, Siderúrgica Riograndense, Siderúrgica Mannesmann. Além disso, a empresa revendia itens da Cosipa e da Usiminas. (Foto: Scalco, divulgação)



Vinícola Antunes na Década de 1920



Foto: Geremia / Divulagção

O desenvolvimento industrial de Caxias do Sul entrelaça a história da Vinícola Antunes com o progresso da Comercial de Ferros Triches Ltda. A produção de vinhos da Antunes iniciou na Rua Marechal Floriano, próximo à cabeceira de descarga dos trilhos de trem. Na imagem ao lado, registrada nos anos 1920, percebe-se o nostálgico prédio num dia de intenso transporte de vinho em barris de madeira, conduzido por carroças tracionadas por cavalos.



Com a mudança de endereço para o bairro Panazzolo, o prédio recebeu outras destinações. Até meados de década de 1970, foi endereço de um dos maiores depósitos de ferro e aço do Grupo. (Foto: Geremia, divulgação)



Centro Universitário da Serra Gaúcha



Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A dinâmica imposta pela evolução não cessa na paisagem da Rua Marechal Floriano. O grupo Triches permaneceu neste endereço até 1990. Para melhor atender a logística de recepção das bobinas de aço e uma distribuição racional, mudou-se para o Distrito Industrial (Desvio Rizzo). Neste local, já funcionou um jornal e a Secretaria Municipal de Educação e do Meio Ambiente.

Neste momento, está instalado o conceitual Centro Universitário da Serra Gaúcha, que oferece aos seus alunos modernos laboratórios e salas de estudo em cursos da saúde humana. (Foto: Roni Rigon)



Confira outras publicações da coluna Memória

Leia antigos conteúdos do blog Memória