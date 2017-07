Memória: Caxias do Sul no romantismo da neve 

Inverno 18/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Neste final de semana, a imprensa noticiou a expectativa de cair neve na região da Serra. Após duas semanas de calor, houve uma mudança brusca de temperatura. O Chile registrou forte precipitação de neve, cujo fenômeno está sendo aguardado no Rio Grande do Sul. Enquanto a incidência da neve não chega, torna-se oportuno apreciar as antigas nevadas que ocorreram em Caxias do Sul.

No inverno de 1978, houve também um período de calor. No entanto, a neve não chegou no mês de julho, mas no dia 12 de agosto, numa tarde de sábado, e se acentuou na segunda-feira, durante o dia. Conforme edição do jornal Pioneiro, de 16 de agosto, a manchete anunciou com eloquência: "Nevada européia alegrou Caxias".

Numa reportagem de duas páginas, o leitor pode apreciar 15 fotografias, que registraram deslumbrantes paisagens na praça Dante Alighieri, Parque da Festa da Uva, e nas ruas centrais da cidade. A euforia de viver a magia da neve encantou crianças e adultos que fizeram vários bonecos e brincaram de guerra com bolas de neve.

No comércio, as lojas de equipamentos fotográficos venderam todo estoque de filmes e algumas máquinas fotográficas. O jornalista José Ferreira Machado, que também ministrava aula de fotografia no SENAC, aproveitou para levar alguns de seus alunos e documentar as paisagens da cidade. O advogado Marcus Gravina, 75 anos, recorda que vivenciou a nevada de 1978. Experiente na fotografia, levou os filhos Mauricio e Renata para apreciar a neve na rua. Na imagem, percebe-se Renata e Maurício nas imediações da vinícola Château Lacave, local turístico, situada entre São Ciro e Ana Rech.

Nevadas históricas

Manchete no Pioneiro comparou Caxias com a Europa Foto: Reprodução / Divulgação

Conforme reportagem do Pioneiro, a intensidade da nevada de 1978 foi uma das mais fortes na história de Caxias do Sul. A temperatura chegou a baixar para 2,5 graus negativos. Porém, na segunda-feira gelada, de 14 de agosto,o encantamento da neve esquentou a disposição de milhares de pessoas que saíram às ruas para apreciar, fotografar e brincar com os flocos de neve. Na avenida Julio de Castilhos, a via ficou congestionada de muitos carros e pessoas admiradas com o grande acúmulo de gelo.



Neve no Parque da Festa da Uva

O Parque da Festa da Uva transforma-se numa ambiente mágico de diversão na neve Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Assim como foi em 1978, a última nevada, registrada de 27 de agosto de 2013, atraiu centenas de pessoas ao Parque da Festa da Uva. O local que possui enormes gramados, permite a formação de camadas de gelo, e proporciona um efeito estético perfeito para fotografar. O conjunto de casas da réplica reporta para a Caxias dos primórdios.



Na imagem de 2013, percebe-se Fabiana Fachinelli desfrutando com os filhos Sofia, Heitor e Isis o prazer de correr na camada de neve que se formou diante da capela. O local com inclinação suave proporcionou divertidas deslizadas para as crianças.

