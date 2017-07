Memória: A nostálgica casa de Ângelo De Carli

Desenvolvimento 20/07/2017 | 10h00 Atualizada em

O desenvolvimento econômico, gerado pela produção industrial, foi determinante para a construção de majestosos casarões em Caxias do Sul. Os arquitetos italianos Luiz Valiera e Silvio Toigo trouxeram da Europa a inspiração que influenciou os aspectos de vários prédios e casarões localizados na área central da cidade. Na rua Sinimbu, uma das principais vias, estão localizados parte desta riqueza arquitetônica.



Entre as residências que encantava pelos traços exteriores, destacou-se a propriedade de Ângelo De Carli. Conforme o neto Cláudio Paglioli, a casa foi construída em 1928. Cláudio recorda que a casa possuía oito quartos, sendo três no sótão. Uma capela com altar e bancos reunia amigos para celebrações religiosas. Certa vez, Dom José Barea realizou um casamento. Cláudio salienta que o ambiente era o local preferido da avó Victória Luchese De Carli, uma mulher com fortes crenças religiosas.

Pela memorável fotografia, registrada em dezembro de 1979, percebe-se o belo desenho do telhado, tendo na parte frontal uma janela, que valorizou a imponência da moradia. No quintal, Ângelo De Carli plantou araucárias, pinheiros exóticos, jerivás e plantas ornamentais. Uma horta propiciava o cultivo de temperos naturais. A residência era cercada por um muro de pedra, habilmente esculpidas pelos pedreiros da época.



Edifício Victória De Carli



O moderno prédio comercial Victória de Carli foi inaugurado no ano 1989 em Caxias Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Por volta de 1989 era inaugurado o edifício Victória De Carli. Localizado na esquina das ruas Sinimbu com Marechal Floriano, o projeto foi executado pela incorporadora Trentin. Cláudio Paglioli recorda que antes de construir o edifício, houve a cogitação de instalar na casa um restaurante internacional, com proposta gastronômica elaborada em parceria com um chef de Buenos Aires.

Hoje, a esquina é identificada pelo atendimento da Sorvelândia, que está instalada há 25 anos neste endereço. Em 1979, a rua Sinimbu possuía duas mãos. Na década de 1980, foi permitido somente o trânsito de veículos em sentido único.



Residências deslumbrantes



Residência de Ângelo De Carli chamou atenção da imprensa nacional. Foto: reprodução / Divulgação

A casa do empresário Ângelo De Carli (1881/1980) exibiu uma sofisticação arquitetônica singular. O neto Cláudio Paglioli, 79 anos, desconhece o arquiteto que realizou o projeto. A Revista Terra Fluminense, por ocasião da Festa da Uva de 1937, registrou as riquezas culturais de Caxias do Sul. Na evolução urbana, elogiou as residências de Ângelo De Carli ( abaixo), Carlos Giesen (E) e da família Queiroz (D).



Cláudio Paglioli residiu ao lado da casa do avô, ente 1951 a 1960. Entre os vizinhos queridos, destaca a família de João Spinato.



