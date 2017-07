Memória: 135 anos de colonização de Otávio Rocha

Distrito 12/07/2017 | 13h53 Atualizada em

Em 1882, com a chegada dos imigrantes italianos de Vicenza à região, ocorre a colonização do atual distrito de Otávio Rocha, em Flores da Cunha. No ano seguinte, um outro numeroso grupo de imigrantes se instalou nos travessões próximos ao Marcolino Moura, vindos de Arzignano e Chiampo, também de Vicenza. A região se localizava na área da 10ª Légua da Colônia Caxias. Com São Marcos escolhido como padroeiro, com o tempo modificou-se a denominação de Marcolino Moura para "Marcolina". Lá, todos viviam em comunidade, comendo do mesmo alimento e participando dos mesmos trabalhos. O pinhão foi um dos alimentos mais presentes na mesa dos imigrantes.

Os frutos do mato, os pequenos animais selvagens e os pássaros em abundância saciavam a fome dos pioneiros que viviam no campo, longe das cidades, das rodovias e ou dos rios navegáveis. Aos poucos, abriram-se novas clareiras na mata. Na terra preta e fértil foram plantados os primeiros grãos de milho, trigo, feijão, linho, as primeiras batatas e outros alimentos. E o chão generoso recompensou os moradores com boas colheitas.



esfile de Tratores, na Rua central de Otávio Rocha, permitia mostrar a força da agricultura e recebia as bençãos do Vigário Foto: Arquivo Floriano Molon / Acervo pessoal

Ao longo de sua existência, Otávio Rocha manteve-se à sombra de seu campanário de pedras, viu inúmeros filhos emigrarem e conquistarem outras terras e, nos últimos anos, apresenta um razoável progresso urbano. A migração para outras cidades, porém, continua, em busca de oportunidades de estudo e trabalho.



Além da sua desenvolvida agricultura (uvas, moranguinhos e hortifrutigranjeiros), das várias empresas vinícolas e moveleiras, Otávio Rocha se destaca no setor de turismo, com hotéis, pousadas, diversos restaurantes e eventos que têm oportunizado à localidade muitos visitantes.



Festas da Colônia



Uma iniciativa de Otávio Rocha, foi de festejar a "abertura da safra do vinho" e em 1982, foi liderada pelo Governador Amaral de Souza Foto: Arquivo Floriano Molon / Acervo pessoal

Em 1973, para comemorar O Dia do Colono e Motorista, Otávio Rocha iniciou a série de festividades Festa da Colônia, que este ano completa 44 anos. Em julho de 1982, Otávio Rocha/Flores da Cunha, comemorava com destaque o centenário da sua colonização italiana, durante a 10ª Festa do Colono (hoje denominada Festa da Colônia). O evento contou com a presença do então governador Amaral de Souza, em 25 de julho, para a inauguração do sistema telefônico DDD, a inauguração do posto do Banrisul no distrito, a poda da parreira, a abertura da safra vinícola de 1982 e o plantio de um pinheiro na Praça Regional.

Para assinalar a data foi plantado um pinheiro. Fazem 35 anos e o pinheiro está bem alto na Praça Regional da Uva e inclusive dá pinhões Foto: Arquivo Floriano Molon / Acervo pessoal

A 44ª Festa da Colônia ocorre durante os dias 22, 23 e 25 de julho, em Flores da Cunha. Para mais informações sobre a festa, acesse www.floresdacunha.rs.gov.br.



As informações desta coluna foram uma valiosa contribuição do leitor Floriano Molon.



