Lista dos aprovados no Vestibular de Inverno da UCS será divulgada até quarta

Candidatos 16/07/2017 | 18h36

A lista da primeira chamada do Vestibular de Inverno 2017 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), realizado neste domingo, será divulgada até quarta-feira no site da instituição ( www.ucs.br ). A matrícula dos classificados em primeira chamada ocorrerá na quinta e na sexta-feira, conforme cronograma entregue aos vestibulandos no final da prova.No site, o candidato visualizará o Boletim de Desempenho, contendo a nota obtida em cada prova; a média harmônica, bem como a classificação obtida no curso com a data da matrícula (local, sala e horário). Além disso, será disponibilizada a listagem de aprovados, em ordem alfabética.No concurso deste domingo, os candidatos dos grupos G1 (Medicina) e G2 (Medicina Veterinária e Odontologia) realizaram a prova de Redação, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Conhecimentos Gerais, Biologia e Química; e os candidatos dos grupos G3 (demais Bacharelados e Tecnologias) e G4 (Licenciaturas) realizaram a prova de Redação em oito unidades universitárias.A prova de Redação apresentou três propostas de tema: em sua opinião, é possível resolver o problema da fome do mundo? Em sua opinião, o que querem os jovens de hoje? Em sua opinião, a prática de atividades físicas contribui para a qualidade de vida? Por quê?O gabarito da prova será disponibilizado a partir das 19h30min aos candidatos no site da universidade.A divulgação da segunda chamada será no dia 24, com matrícula no dia seguinte. E, a terceira chamada ocorrerá no dia 26, com matrícula também no dia seguinte.