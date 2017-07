Iniciativa distribuiu refeições, agasalhos e cobertores a moradores de rua em Caxias

Sopão Solidário 23/07/2017 | 18h00 Atualizada em

Com a chegada do frio, torna-se ainda mais crítica a situação dos moradores de rua de Caxias do Sul. Além da falta de roupas e cobertores, as pessoas que moram na rua e se abrigam embaixo de viadutos ainda sofrem com a dificuldade de conseguir alimentos. Pensando nisso, e com o objetivo de ajudar, um grupo de pessoas se reuniu na última sexta-feira para distribuir aproximadamente 80 refeições, agasalhos e cobertores, recebidos por meio de doações, em viadutos e pontos da cidade onde os moradores de rua costumam ficar.



O Sopão Solidário é uma iniciativa encabeçada pela Camisa 12 Comando Caxias, Lojas Kentaki e outros colaboradores, e recebe cada vez mais o apoio de outras pessoas. A terceira edição está marcada para a próxima sexta-feira.

Quem desejar realizar doações ou para saber mais informações sobre o Sopão Solidário deve entrar em contato pelo telefone (54) 9 8425-6576, com Douglas.