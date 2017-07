Incêndio destrói loja de materiais de construção em Caxias do Sul

Sem feridos 15/07/2017 | 10h00 Atualizada em

Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja Osmar Materiais de Construção no bairro Santa Lúcia no início da manhã deste sábado.



Leia também:

Número de jovens interessados em seguir a vida religiosa vem caindo ano a ano na Serra



A ocorrência iniciou às 7h20min e envolveu três caminhões de bombeiros, com a atuação de 12 soldados. O trabalho da equipe, que levou cerca de 10 minutos para chegar ao local, não permitiu que as chamas se alastrassem para as moradias do entorno.



O proprietário da loja, Osmar Pires Xavier, estava chegando no local quando o fogo começou. Ninguém ficou ferido.

Chamas iniciariam na parte de trás da loja Foto: Porthus Junior / Agencia RBS



— As chamas começaram na parte de trás da loja, onde ficam lâmpadas fluorescentes, fios, caixas de papelão. Foi tudo muito rápido — lamenta o empresário.



Osmar acredita que os danos tenham sido totais, já que parte do material que não foi atingido pelo fogo, foi molhado para o controle da ocorrência. A loja tinha nove anos de história e sempre no mesmo endereço: na Rua Ernesto Zanrosso. Além do proprietário, outras quatro pessoas trabalhavam na loja.