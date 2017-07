Hospital Geral de Caxias completa um mês com restrição no pronto-socorro 

Saúde 27/07/2017 | 15h20 Atualizada em

O Pronto Socorro do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul completou um mês com restrição no atendimento. No início da manhã desta quinta-feira (27), o serviço estava lotado e o Samu Pediátrico tinha superlotação. A restrição começou no dia 27 de junho. As informações são da Gaúcha Serra.

O hospital atende apenas a casos de urgência e emergência. Segundo a direção do hospital, a normalização do atendimento depende de disponibilidade de vagas para os pacientes na internação ou outras áreas. Com isso, a recomendação é que a população siga procurando outros locais para atendimento.



A direção também informou que, em maio, o déficit do hospital foi de R$ 500 mil. Para junho, o HG buscava recursos junto ao Estado a ao município para não ter déficit. A instituição ainda não informou se houve ou não déficit no mês. Conforme a direção, as negociações para aumentar os repasses ainda não chegaram a uma definição.