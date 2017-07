Homem morre em acidente na Rota do Sol em São Francisco de Paula

Trânsito 15/07/2017 | 18h02 Atualizada em

Um homem morreu em acidente de trânsito na Rota do Sol na manhã deste sábado. A ocorrência foi registrada às 10h50min no município de São Francisco de Paula.



De acordo com o Grupo Rodoviário de Gramado, um veículo Gol, com placas de Taquara, perdeu o controle próximo a uma curva e colidiu em um barranco. A vítima, um homem cuja identidade não foi revelada, estava sozinha no carro.



O acidente foi no Km 226 da RSC-453, e o trânsito não chegou a ficar interrompido.