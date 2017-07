Homem assalta banco em Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul

Insegurança 27/07/2017 | 16h28 Atualizada em

Um ladrão encapuzado assaltou sozinho a agência do Sicredi no distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, às 12h20min desta quinta-feira. Para entrar no banco, que fica na frente da praça central da comunidade, o criminoso rendeu uma mulher que passava pela rua e usou a vítima como escudo.



Dentro da agência, o criminoso obrigou os funcionários a colocar dinheiro numa bolsa e ainda pegou um revólver do vigilante. A ação durou cerca de cinco minutos. O ladrão fugiu sozinho num Gol branco, mas bateu o veículo num poste na Rua Ari Leopoldo Klagenberg, a cerca de 500 metros da agência. Em seguida, abandonou o carro e continuou a fuga a pé. Segundo moradores do distrito, o caminho leva ao distrito de Vila Cristina.

A Brigada Militar (BM) esteve na localidade, mas não localizou o assaltante. O Gol foi apreendido e não consta como roubado ou furtado no sistema de informações da Secretaria Segurança Pública.