Funcionária de empresa morre atropelada por empilhadeira em Nova Bassano

Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira, em Nova Bassano, vítima de um acidente de trabalho. Marizete Viapina da Fonseca, 46 anos, foi atropelada por uma empilhadeira que estava em marcha-ré na empresa de estruturas metálicas Medabil. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar da cidade, ainda não há confirmação se Marizete tropeçou ou se sofreu um mal súbito antes de ser atropelada. Ela foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital.

O corpo dela foi levado para necropsia em Bento Gonçalves. A empresa afirma que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e que está colaborando com as investigações.

Confira a nota da empresa:

A Medabil Soluções Construtivas S.A informa com pesar o falecimento de uma de nossas colaboradoras, a Sra Marizete Viapiana da Fonseca, ocorrido na unidade Fabril de Nova Bassano, na manhã desta segunda feira (03 de julho de 2017).

As circunstâncias do falecimento ainda estão sendo apuradas. A Medabil informa que está colaborando com as investigações e dando todo o suporte necessário a família.