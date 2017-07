Opinião 17/07/2017 | 07h31

Frei Jaime: ter fé é antes de tudo amar

Um amor que não dispensa o conhecimento, mas que prioriza pertença e entrelaçamento

Frei Jaime Bettega jaime@ofmcaprs.org.br

Com alegria e júbilo acolhamos o amanhecer desse domingo... Que seja um dia de serenidade, muita paz... Um dia de descanso e lazer, mas também de espiritualidade! Cultivar a fé é uma oportunidade de agregar à vida força e esperança. Por tudo, Obrigado, Senhor!



"Eu olho para Deus e penso: que amor é esse? Como 'Alguém' tão grande e perfeito pode amar alguém tão pequeno e falho como eu?" (Iara Almeida).



A primeira e mais empolgante experiência de fé é a experiência do amor de Deus. Encontrar-se com um Deus que é amor é descobrir o que significa ser amado gratuitamente. Para chegar a Deus, muitos usam apenas o conhecimento. A racionalidade tem um papel muito importante. Porém, somente o amor é capaz de revelar a verdadeira face do Senhor.



Ter fé é antes de tudo amar. Um amor que não dispensa o conhecimento, mas que prioriza pertença e entrelaçamento. O amor de Deus não gasta tempo com as limitações humanas. Deus não fica contado o número de pecados. Ele simplesmente ama. É evidente que Ele não quer o pecado em nossa vida, pois sabe o quanto o pecado atrapalha, faz sofrer e rouba a alegria. É maravilhoso saber que Deus nunca desiste de suas criaturas. Sim, Ele não desiste de nós, mesmo sabendo que somos fracos, limitados e pecadores.



Apesar de tudo, Deus dedica um particular amor a cada um. Quando cansamos e não sabemos mais por onde andar, Ele nos carrega ao colo e nos refaz para darmos conta do cotidiano. O mais belo encontro com Deus não acontece pela razão, mas através do coração. Quando alguém experimenta por primeiro que amor é esse, jamais se afastará.



A humanidade procura por Deus. Tomara que todos possam encontrar Deus primeiramente através do amor e, depois, assimilar esse amor com a própria razão. Deus é grandioso, mas não cansa de se abaixar para nos abraçar e nos renovar. Amém.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!