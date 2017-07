Final de semana será ensolarado na Serra Gaúcha

Previsão 07/07/2017 | 18h56 Atualizada em

O final de semana vai ser ótimo para quem deseja descansar e passear. No sábado, a quantidade de nuvens até aumenta no oeste e sul do Rio Grande do Sul, mas o tempo ainda permanecerá seco na maior parte do Estado. Por isso, o panorama segue o mesmo na Serra Gaúcha com sol e poucas nuvens. As temperaturas voltam a subir: a madrugada não será tão fria como as últimas e a tarde promete quente.

Em Caxias do Sul, a mínima permanece próxima dos 10°C. Já de tarde chega aos 21°C.

Previsão em outras cidades:

Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 24°C

Pelotas: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 13°C e máxima de 24°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 22°C

Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 21°C

Uruguaiana: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 21°C

Rio Grande: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 22°C

Bagé: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13°C e máxima de 22°C

No domingo, o Rio Grande do Sul viverá mais um dia com tempo seco e temperatura em elevação no domingo. Tem condição para chuva isolada apenas no sul gaúcho, mas por instabilidades que persistem sobre o Uruguai e que não conseguem avançar de forma mais efetiva para outras áreas do Sul.