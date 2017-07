Farroupilha busca apoio de municípios no financiamento de hospital

Incentivo 11/07/2017 | 15h02

O município de Farroupilha busca o apoio de municípios vizinhos para o custeio do Hospital São Carlos. O hospital é referência para 12 cidades em cirurgias eletivas de média complexidade, incluindo Farroupilha. Conforme a secretária da Saúde de Farroupilha, Rosane da Rosa, o pedido é para que os outros 11 municípios paguem, por cirurgia eletiva, duas vezes o valor da tabela SUS. As informações são da Gaúcha Serra.

Um dos municípios referenciados é Flores da Cunha. A proposta de Farroupilha está em análise na procuradoria de Flores. O prefeito Lídio Scortegagna diz que ainda vai se inteirar sobre os detalhes do pedido. De qualquer forma, o prefeito antecipa que é parceiro para participar com repasses ao São Carlos, com um valor "economicamente justo" e com a contraprestação de serviços.

O Hospital realiza 80 cirurgias por mês e há procedimentos que demoram mais de um ano para ser realizados. Rosane estima que a fila de espera esteja em cerca de mil pessoas. Além de Flores da Cunha e Farroupilha, os outros municípios referenciados são Feliz, Alto Feliz, Bom Princípio, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, São Vendelino, Ipê, Antonio Prado, São Marcos e Vale Real.

O município de Farroupilha tem atualmente um contrato de repasse de R$ 1,1 milhão por mês ao Hospital São Carlos, com vigência até 2019. O Estado, segundo a secretária, contribui com R$ 90 mil mensais.

Nesta quarta-feira (11), em reunião marcada para as 15h no Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial da Secretaria Estadual da Saúde, o município vai buscar mais um repasse mensal junto ao Estado. O valor solicitado é de R$ 220 mil e faz parte do programa de Porta de Entrada em Urgência e Emergência. A secretária explica que o programa começou em 2014 em diversos hospitais no Estado e o Hospital São Carlos nunca chegou a receber o repasse porque não foi credenciado.