Famílias serão ouvidas para esclarecer morte de ex-namorados em Carlos Barbosa

Ainda não estão esclarecidas as causas do acidente que matou um casal de ex-namorados na noite da última quarta-feira na ERS-446, em Carlos Barbosa. Raqueli Zimmer, 21 anos e Rudinei Testa, 30, perderam a vida na colisão frontal com um caminhão no Km 12 da ERS-446. A Polícia Civil colherá depoimentos nesta semana para tentar elucidar as circunstâncias do acidente.



Raqueli e Rudinei estavam separados há cerca de seis meses, mas segundo familiares do homem, estava ocorrendo uma reaproximação entre os dois. Familiares de Raqueli não confirmam a possível reconciliação do casal. As dúvidas que a investigação pretende esclarecer é por que Rudinei estava conduzindo a Saveiro de Raqueli.



Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que ele teria saído do prédio node morava eme Flores da Cunha, às 17h09min de quarta-feira. Ele pilotou sua moto até Barão, cidade onde a jovem morava. Raqueli, por sua vez, trabalhou em uma floricultura normalmente até perto das 18h _ a informação de que a jovem esteve na moradia do ex-namorado em Flores da Cunha naquela tarde está descartada, segundo a irmã dela.



— Nós temos a confirmação de que ela ia visitá-lo em Flores da Cunha com bastante frequência nos últimos meses, mas não naquela tarde, de fato. O que queremos saber é o que ele foi fazer em Barão. É um mistério, porque ele tinha um churrasco com amigos agendado para aquela noite em Flores — afirma Ronize Testa, irmã de Rudinei.



A família de Raqueli diz que os jovens estavam separados havia mais de seis meses e que esperam o resultado da investigação.



— Ela trabalhou até as 18h e avisou que estava indo buscar a mãe no salão de beleza. E não tivemos mais notícias dela. Nós queremos justiça, queremos entender o que aconteceu — lamenta o irmão de Raqueli, Roberto Zimmer.