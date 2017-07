Embriagado, condutor de bitrem transita em ziguezague pela BR-116, em Caxias do Sul

Trânsito 02/07/2017 | 20h53 Atualizada em

O condutor de um bitrem recebeu voz de prisão no final da tarde deste domingo, em Caxias do Sul, por transitar embriagado pela BR-116. Por volta das 18h, diversas pessoas pararam na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatando que um bitrem estava andando em ziguezague pela rodovia, jogando os motoristas para fora da estrada. Poucos minutos depois, o veículo foi avistado e abordado em frente ao próprio posto da PRF.



Segundo informações dos patrulheiros, constatou-se que o condutor, de 38 anos, estava embriagado, apresentando um índice de 0,46 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Além disso, o cavalo-trator e um dos semi-reboques estavam com o licenciamento vencido, e os dois semi-reboques apresentavam alguns pneus com desgaste excessivo, expondo os arames. O condutor informou que pretendia seguir até Vacaria nessas condições.



Foi dada voz de prisão ao condutor e ele foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil. Os veículos (caminhão trator e os dois semi-reboques) foram removidos pelo guincho para o depósito credenciado.