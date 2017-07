Embaixatriz da Festa da Uva de 2010 morre em Caxias do Sul

Luto 12/07/2017 | 10h26 Atualizada em

Morreu na noite da terça-feira em Caxias do Sul a embaixatriz da Festa da Uva Angélica Rafaela Guglielmin, 35 anos. A ex-candidata ao título de rainha da festa de 2010 foi vítima de um aneurisma na última quinta-feira. Após sofrer um desmaio e ficar desacordada enquanto praticava exercícios físicos na academia, ela foi socorrida ao Hospital Saúde. Ela passou por uma cirurgia, e enfrentou complicações cardíacas após o procedimento.



Leia mais:

Veja o obituário desta quarta-feira na Serra Gaúcha



— Ela era uma menina muito determinada e persistente. Era querida por todos, e estava em um momento muito feliz — lamenta a amiga e ex-parceria de Festa da Uva, a relações públicas Elisângela de Souza.



A jovem era formada em Administrações de Empresa e trabalhou por anos na Marcopolo. Deixa o marido Marcio Mella. Ao concorrer ao título de rainha, representou a Eiffel Concessionária Citroën.



O velório ocorre na Capela B do Memorial São José de Caxias do Sul. Uma cerimônia de cremação ocorrerá às 19h no Memorial Crematório São José.



Em nota, a Comissão Comunitária da Festa da Uva informa que recebe com pesar a morte de Rafaela, e registra seu sentimento aos familiares.