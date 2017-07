DNIT instala controladores de velocidade na BR-470, na Serra

Rodovia 05/07/2017 | 14h52 Atualizada em

A BR-470 está recebendo controladores de velocidade em um trecho de cerca de 20 quilômetros entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. De acordo com o DNIT os equipamentos estão sendo colocados nos pontos de maior acidentalidade, que foram definidos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são da Gaúcha Serra.

A instalação começou há cerca de um mês e parte dos controladores já está em fase de testes. Segundo o fiscal do DNIT Adalberto Jurach, os controladores são educativos e alguns possuem mostrador de velocidade.



Entre os pontos que serão fiscalizados estão o chamado Posto do Avião, em Garibaldi, e a Pipa Pórtico, em Bento Gonçalves. Este último ponto está sem controladores de velocidade desde 2015, quando o contrato com a empresa que operava os equipamentos venceu. Na época, a rodovia ainda era administrada pelo governo do Estado e foi transferida ao governo federal pouco depois.