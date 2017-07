Daer prevê tapa-buracos na ERS-122 e na RSC-453, na Serra, até o fim da semana

Rodovias 04/07/2017 | 13h47 Atualizada em

O Daer pretende realizar reparos até o fim da semana nos pontos mais críticos da ERS-122 e da ERS-453. Segundo o órgão estadual, ao longo desta terça o trabalho deve ocorrer na ERS-453, no trecho urbano da Rota do Sol em direção ao Litoral. As informações são da Gaúcha Serra.

Leia mais:

Novos bombeiros começam a atuar nesta quarta-feira na Serra

Mesmo com aumento em repasses, hospital de Gramado opera com prejuízo

Experimente bombom de cheesecake



Ao longo da semana, os reparos vão se concentrar na ERS-122 e na ERS-453 em direção a Bento Gonçalves. O conserto vai ser realizado pela Encopav, responsável pela conserva das rodovias da Serra. O Daer orienta os motorista a relatarem problemas nas rodovias pelo telefone (51) 3210-5018 ou ouvidoria@daer.rs.gov.br.